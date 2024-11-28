Львівщині доведеться жити в жорстких графіках електропостачань, – ОВА

Росія вранці 28 листопада масовано атакувала українську енергетику. Під прицілом, зокрема, була Львівщина.

Там ракетами було атаковано два енергооб'єкти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика в етері "Говорить великий Львів".

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Критична інфраструктура функціонує у штатному режимі

Унаслідок атаки на обох об'єктах сталися займання, які станом на 11:00 були локалізовані. Минулося, на щастя, без жертв та потерпілих.

За словами Андрія Годика, через обстріл та аварійні відключення 515 тисяч споживачів були без електропостачання, а це 394 населені пункти повністю та близько 1000 частково.

Критична інфраструктура функціонує у штатному режимі із залученням альтернативних джерел живлення. Переважно це є генератори,

– повідомив він.

Загалом ситуація більш-менш стабільна, однак деякий час мешканцям Львівщини доведеться очікувати відключення.

"Ворог акцентував удар по об'єктах енергетики. Тому найближчі дні, якщо не тижні, нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачання", – сказав Годик.