Ситуація надзвичайно складна, – Садовий розповів про руйнування через ракетний удар у Львові
Джерело:Андрій Садовий
Внаслідок нічної атаки 6 липня російська ракета влучила у багатоповерхівку у Львові. Мер Андрій Садовий заявив про серйозні руйнування.
За словами міського голови, наразі на місці прильоту працює оперативний штаб. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.
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Станом на ранок 6 липня відомо про 8 поранених внаслідок удару по Львову. Пошкоджено багато квартир – понад 60, там повилітали вікна. Також пошкоджено 50 машин.
На місці працює оперативний штаб, ДСНС, комунальники. Садовий наголосив, що під завалами, ймовірно, ще можуть бути люди. Зараз вже відомо про 3 загиблих, яких витягли.
Ситуація надзвичайно складна, тому що є серйозна руйнація будинків і треба починати відновлення роботи, коли рятувальники закінчать свою роботу. Людей готують до відселення,
– підкреслив міський голова.
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Ракетний удар по Львову 6 липня: останні новини
- Максим Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.
- Андрій Садовий повідомив, що у Львові Стрийська вулиця буде перекрита поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих.
- У патрульній поліції Львова попередили про перекриття руху для транспорту на таких вулицях: вулиця Стрийська від Монументу Слави до Центру обслуговування платників Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області. Вулиця Сахарова: вулиця Княгині Ольги до вулиці Стрийської. Вулиця Героїв Майдану у напрямку вулиці Стрийської.
- Відомо про 3 загиблих та 8 поранених осіб внаслідок удару по Львову.
- Згодом у МВС повідомили, що внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Вже загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.