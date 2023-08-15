Уразило близько 100 будинків: де у Львові найскладніша ситуація після ракетної атаки
Ворог 15 серпня атакував Львівщину ракетами. Унаслідок цинічних дій росіян пошкоджено близько 120 будинків у місті та області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також розповів, що найскладніша ситуація – у Залізничному районі міста, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Ранковий терор "Калібрами" та ракетами серії "Х": все, що відомо про ракетну атаку 15 серпня
Наслідки ракетної атаки на Львівщину
У Залізничному районі Львова – найбільше пошкоджень унаслідок російської атаки. Там уразило близько 100 будинків. За словами Козицького, комісія зафіксувала, що найбільше постраждав будинок на вулиці Каховській, а також медичний коледж. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.
У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з'явилися тріщини на стінах. Обстеження триває,
– заявив Козицький.
Крім того, у Ставчанах після атаки не підлягають відновленню 3 житлові будинки та стільки ж господарських споруд. У селі Суховоля пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі.
Наслідки російської атаки на Львів: дивіться відео
Ракетна атака на Львів: коротко
- Росіяни спрямували у напрямку Львова 7 ракет. Силам ППО вдалося збити одну, на жаль, всі інші – завдали руйнувань після влучання.
- Від ворожого обстрілу ніхто не загинув, проте постраждало 15 осіб. Серед них – 10-річна дитина.
- Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу повідомив, що одна з ракет влучила на території дитячого садочка. Як наслідок, там утворилася вирва діаметром 20 метрів та 9 метрів завглибшки. За його словами, там ще є залишки ракети.
- Окрім Львова, під ударом російських окупантів був Луцьк, Черкаська та Дніпропетровська області. Загалом постраждало 27 осіб та троє загинуло у Луцьку.