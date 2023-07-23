"Колосальні руйнування": фото наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі
У ніч проти 23 липня російські загарбники завдали цинічного ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього зафіксовано влучання по Спасо-Преображенському собору.
У цьому соборі відроджувалася вся Одеса. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Наслідки влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі
За словами Братчука, у 2005 році влада передала собор московському патріархату. Цей собор – саме серце Одеси.
До речі, святиню побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.
Сьогодні одесити говорять про те, що ми маємо все відродити та відбудувати,
– зазначив він.
Архідиякон Андрій Пальчук пояснив, що влучило у праву частину собору й пробило до мінус першого поверху. Здійнялася пожежа у місці, де у церкві продаються ікони та свічки. За словами клірика Одеської єпархії УПЦ, руйнування – колосальні. "Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина", – зазначив він.
Наслідки ракетного удару по собору / фото Суспільне
Зауважимо, що собор, який належить до Української православної церкви (московського патріархату), розташований в історичному центрі Одеси та перебуває під захистом ЮНЕСКО. Його звели у XVIII столітті, але зруйнували за радянської влади. Вже після розпаду СРСР в 2000-х роках собор відбудували заново, а освячував його в 2010 році особисто голова російської православної церкви патріарх Кирило.
Собор вважається головним храмом Одеської єпархії УПЦ, яку очолює митрополит Агафангел – у минулому один з найбільш лояльних Москві єпископів Української православної церкви.
Станом на ранок відомо, що вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. На щастя, силами ППО значну частину ракет було знищено. Але решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, зокрема багатоквартирним будинкам.
Зруйнований храм / фото ОВА
Окрім цього, пошкоджені дві памʼятки архітектури та храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.
Внаслідок масованої атаки відомо про 19 поранених осіб, є один загиблий.
Руйнування храму в Одесі / фото Одеська єпархія УПЦ
Попередня масована атака України
- Уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено.
- Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.