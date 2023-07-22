Серце кров'ю обливається у мережі показали знищений росіянами дощенту урожай на Одещині

У ніч проти 21 липня російські військові вкотре атакували ракетами Одеську область. Цього разу ворог влучив у склад з горохом і ячменем.

Фотограф Костянтин Ліберов побував на місці влучання та зробив кадри, на які неможливо дивитися без сліз. На них можна побачити обгоріле зерно.

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Росіяни знищують українське збіжжя

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зауважив, що це урожай, вирощений під сиренами. А збирали його українські аграрії під ракетними обстрілами. А вже 21 липня російські загарбники знищили його ледь не дотла.

Росія сьогодні – це вбивці, терористи та лицеміри, які думають, що можуть залишити світ на межі голоду. Але воля українців незламна. Ми все відбудуємо і все виростимо заново,

– наголосив він.

За словами глави ОВА, окупанти відповідять "за кожну спалену зернинку, за кожен день цієї нелюдської війни". Олег Кіпер підкреслив, що ми переможемо, а російські загарбники "будуть горіти в пеклі, як це зерно".

Наслідки ракетного удару по ангару зі збіжжям на Одещині / Фото Костянтина Ліберова

Сам Костянтин Ліберов не лише зробив ці моторошні кадри. Він також поспілкувався з дружиною власника підприємства. Власне, по ньому ворог здійснив відразу дві атаки. Причому друга була тоді, коли на місці працювали рятувальники та ліквідовували наслідки.

Вона розказує, що все, що в них є – було в цьому місці, яке вони побудували з нуля. Це приватне підприємство, невелике в порівнянні з іншими,

– зазначив він.

За словами фотографа, частина врожаю згоріла, а та, що вціліла, потребує термінового перевезення. В інакшому випадку її може зруйнувати дощ, від якого ангар уже не захистить, адже він пробитий ворожими ракетами.

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