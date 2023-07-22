Серце кров'ю обливається у мережі показали знищений росіянами дощенту урожай на Одещині
Джерело:Олег Кіпер
У ніч проти 21 липня російські військові вкотре атакували ракетами Одеську область. Цього разу ворог влучив у склад з горохом і ячменем.
Фотограф Костянтин Ліберов побував на місці влучання та зробив кадри, на які неможливо дивитися без сліз. На них можна побачити обгоріле зерно.
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Росіяни знищують українське збіжжя
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зауважив, що це урожай, вирощений під сиренами. А збирали його українські аграрії під ракетними обстрілами. А вже 21 липня російські загарбники знищили його ледь не дотла.
Росія сьогодні – це вбивці, терористи та лицеміри, які думають, що можуть залишити світ на межі голоду. Але воля українців незламна. Ми все відбудуємо і все виростимо заново,
– наголосив він.
За словами глави ОВА, окупанти відповідять "за кожну спалену зернинку, за кожен день цієї нелюдської війни". Олег Кіпер підкреслив, що ми переможемо, а російські загарбники "будуть горіти в пеклі, як це зерно".
Наслідки ракетного удару по ангару зі збіжжям на Одещині / Фото Костянтина Ліберова
Сам Костянтин Ліберов не лише зробив ці моторошні кадри. Він також поспілкувався з дружиною власника підприємства. Власне, по ньому ворог здійснив відразу дві атаки. Причому друга була тоді, коли на місці працювали рятувальники та ліквідовували наслідки.
Вона розказує, що все, що в них є – було в цьому місці, яке вони побудували з нуля. Це приватне підприємство, невелике в порівнянні з іншими,
– зазначив він.
За словами фотографа, частина врожаю згоріла, а та, що вціліла, потребує термінового перевезення. В інакшому випадку її може зруйнувати дощ, від якого ангар уже не захистить, адже він пробитий ворожими ракетами.
Ракетна атака по Одеській області 21 липня: коротко про головне
- Зауважимо, що цього разу вибухи та повітряна тривога лунали практично відразу – о 03:32. Вже о 04:23 Повітряні сили попередили, що ворог здійснив черговий пуск ракет. Власне, тоді окупанти знову влучили у підприємство.
- За словами речниця ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ракети летять максимально близько до моря. Причому небезпека ще й полягає в тому, що повітряні цілі рухаються поблизу кордону.
- В Одеській ОВА зазначили, що внаслідок атаки ворог знищив 120 тонн збіжжя: 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
- Відомо, що внаслідок атаки у ніч проти 21 липня постраждали двоє людей. Як зазначив Олег Кіпер, вони перебувають на амбулаторному лікуванні в одній з лікарень області.