Росіяни вбили у Дніпрі 25-річну дівчину при надії: що відомо про загиблу
Джерело:Меморіал
Ввечері 25 жовтня окупанти завдали чергового удару по Дніпрі. На жаль, цей обстріл забрав життя працівниці дитячого розважального центру Інни Оданець.
Уламки ворожої ракети влучили в АЗС, внаслідок чого близько 21:30 там пролунав вибух. Вагітна жінка згоріла в авто, що стояло поруч, а її чоловік потрапив у лікарню.
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Що відомо про загиблу
Інна Оданець, якій було 25 років, здобула освіту за спеціальністю документознавця та працювала в дитячому розважальному центрі. У неї був коханий чоловік, разом з яким вони з нетерпінням чекали на народження малюка. Однак ракета, випущена росіянами, усе це зруйнувала.
Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,
– написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
В загиблої залишились мама, бабуся, чоловік та сестра, для яких її загибель стала великою втратою. Як зазначила подруга Інни Анастасія, її близькі не можуть повірити у цю трагедію. "Так не мало бути, це біль на все життя", – сказала вона.
Чоловік Інни Максим внаслідок влучання ракети з важкими пораненнями зараз перебуває у лікарні. Ви можете допомогти йому за реквізитами:
- 4966 8046 0806 4852 Оданець Наталія Іванівна (мама Інни),
- 5375 4114 1570 1635 Шлигіна Марина Геннадіївна (мама Максима).
В Офісі Президента відреагували на обстріл
На вечірню атаку Дніпра відреагував і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Окупантів, які вбивають цивільних, він назвав боягузами та військовими невдахами. Адже не маючи перемог на фронті вони тероризують мирне населення. Інші ж росіяни у соцмережах закликають "спалювати" українців.
Відповідальність за це буде максимально жорсткою,
– зазначив Єрмак.
Також відреагував й президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що українці щодня борються саме з терористами, відплата яким буде справедливою та неминучою.
Що відомо про атаку Дніпра
- Ввечері 25 жовтня у місті оголосили про повітряну тривогу. Після цього близько 21:15 пролунали вибухи, про які, зокрема, повідомив мер міста Борис Філатов. А заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зайнялася автозаправна станція БРСМ.
- Пожежу, що здійнялася на АЗС, локалізували за пів години.
- На жаль, загиблих було двоє. Окрім Інни Оданець загинула цивільна людина, яка на момент вибуху перебувала на автомийці, що поруч з АЗС.
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