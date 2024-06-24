​​​​​​​Путіну вигідно, щоб росіяни перебували під постійним ударом, – Черник пояснив план Кремля

Тимчасово окупований Севастополь на Кримському півострові ввечері 23 червня зазнав масованої ракетної атаки. Росіяни бідкаються, що нібито Сили оборони використовували американські ракети ATACMS й тепер звинувачують в обстрілі Вашингтон.

Окупанти роблять акцент, що буцімто ЗСУ б'ють по цивільних об'єктах. У розмові з 24 Каналом військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, навіщо ворог це робить.

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Путін хоче, аби росіяни жили в постійному страху

Як зауважив Черник, росіяни підіймають істерику не тільки проти Вашингтону, а проти всього Заходу. До того ж не забуваймо про внутрішню пропаганду.

Чим гірше буде на Росії та витимуть від подібних атак, тим більше росіяни об'єднуватимуться навколо Владіміра Путіна, адже лише диктатор може їх врятувати,

– мовив військовий експерт.

Росіяни обрали стратегію обкладеної фортеці й в такому розумінні пропаганди, чим гірше, тим їм краще. Елітам, які утримують владу, вигідно, щоб населення перебувало під нескінченним ударом так званих "укрнацистів" й санкціями США, тоді вони розвиватимуть страх перед своїм геополітичним суперником.

Що відомо про атаку

Пані посла США у Росії Лінн Трейсі викликали в Міністерство закордонних справ країни-агресорки, де висловили претензію у тому, що Україна використала ракети американського виробництва ATACMS.

Українські військові ввечері 23 червня здійснили атаку на Крим. У російському міноборони заявили, що Крим начебто "був атакований" ATACMS, – "чотири ракети були збиті, ще одна вибухнула над містом".

Відомо про 4 загиблих та понад сотню поранених. Проте під час атаки у Севастополі росіяни не ввімкнули сирени, люди обурились, що їх не попередили про загрозу атаки. Очевидно, що такої кількості потерпілих можна було б уникнути.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, що російська "пе-ве-о" стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.