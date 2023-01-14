Масована ракетна атака 14 січня: в яких областях немає світла

У суботу, 14 січня, росіяни влаштували першу у 2023 році масовану ракетну атаку по території України. В областях працювала ППО, проте подекуди зафіксували влучання.

Відтак, прильоти в критичну інфраструктуру зафіксували у Львівській та Харківській областях. Де запровадили аварійні та екстрені відключення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Харкові діють аварійні вимкнення

На Харківщині зафіксували два ворожі прильоти по об'єкту інфраструктури. Відтак, більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху. Також тимчасово зупинився рух поїздів у метро.

Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби.

На Кіровоградщині ввели екстрені відключення світла

Речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко розповіла, що на Кіровоградщині частково вводяться екстрені відключення електроенергії. Це зробили у зв'язку з масованою ракетною атакою території України та для зменшення руйнування енергосистеми.

Чи є світло у Львові

Під час масованої атаки ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що в області можливі перебої у постачанні світла та води.

Аварійні відключення діють у Черкаській області

За оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго" по Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Наразі жовті графіки погодинних відключень не діють.

Що зі світлом на Житомирщині

У Житомирській області також діють аварійні відключення електроенергії.

Проте в обленерго зазначили, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення повітряної тривоги.

У Херсонській області вимушено вимкнули електроенергію

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.

За його словами, це вимушені заходи, пов'язані з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об'єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.

Відомо, що електропостачання припинено 98462 абонентам. Янушевич також зазначив, що коли загроза мине – світло відновлять.

Де діють екстрені відключення

Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбувалися екстрені відключення електроенергії.

Проте після закінчення повітряної тривоги в області поступово почали відновлювати постачання електроенергії.

Енергетики закликають жителів не вмикати одразу усі прилади, аби уникнути критичних навантажень. Зазначають, що після балансування системи та отримання лімітів, буде зрозуміло, які графіки діятимуть надалі.

Крім того, через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Вінницькій областях застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють.

Зазначають, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

У Дніпрі вимкнули світло через влучання ракети

Мер міста Борис Філатов повідомив, що завали після влучання у багатоповерхівку у Дніпрі будуть розбирати всю ніч. На місці влучання поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.