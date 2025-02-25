Через ракетну атаку Росії по Україні: в Польщі піднімали військову авіацію в небо

Росія вранці 25 лютого запустила по Україні свої ракети. На тлі цього Польща підняла у повітря військову авіацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Оперативного командування країни в соцмережі X (раніше твітер).

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У Польщі піднімали авіацію

Польща вранці 25 лютого підняла в небо авіацію через російську атаку на Україну.

Увага, через активність дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація,

– йдеться в заяві.

Також там вказали, що були задіяні "усі наявні" сили та засоби, а "наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність".

Крім того, зазначається, що "вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами".

"Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – ідеться в повідомленні.