Скільки грошей витратила Росія на ракетний удар по Україні 31 жовтня

31 жовтня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Ворог бив по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Силам ППО вдалося ліквідувати 44 крилаті ракети.

Внаслідок обстрілу один з обʼєктів енергохолдингу ДТЕК зазнав серйозних пошкоджень. Під час ракетних ударів пошкодились енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони на Київщині.

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Які ракети випустила Росія

Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 мільйонів доларів, зенітна ракета до С-300 – 2 мільйони доларів, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько 1 мільйона доларів.

Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько 760 мільйонів доларів.

Ракетна атака по Україні 31 жовтня: наслідки

Країна-агресорка атакувала ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

Влучання ракет зафіксовані в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях. Повітряна тривога тривала з 7:00 до 10:00.

У столиці ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Унаслідок цього у Києві частково зникло світло. Місцями не було водопостачання, а місцеві казали і про перебої з мобільним зв'язком.

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