Бите скло та уламки ракет: у ДТЕК показали, як виглядають пошкоджені енергооб'єкти

У четвер, 15 грудня, окупанти вчинили чергову масову ракетну атаку по Україні. Ракети загарбників влучили в ДТЕК, після чого його довелось відключити від енергосистеми.

Енергетики показали відео наслідків влучань в енергооб'єкти. Ракетний удар зруйнував силовий трансформатор та обладнання, а вибухова хвиля пошкодила всі віконні рами.

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Коли відремонтують пошкодження

За словами фахівців, наразі з обладнанням працюють відповідні спеціалісти, намагаючись його відремонтувати, де це можливо. Саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак.

Проте повністю він зможе запрацювати лише після завершення війни. Точне місце і час зйомки не вказують з міркувань безпеки.

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