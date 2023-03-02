Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: у якому стані постраждалі
Джерело:Анатолій Куртєв
Внаслідок нічної атаки по багатоповерхівці в Запоріжжі постраждали 7 людей. Ввечері вони ще залишаються в лікарні.
Двоє людей перебувають у тяжкому стані, ще 5 – у стані середньої тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Постраждали навколишні будинки
Окрім зруйнованого пʼятиповерхового будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок. У них повибивало вікна та пошкоджено балкони.
Рятувальники ДСНС та фахівці міської аварійно-рятувальної служби продовжують працювати: розбирають завали і демонтують пошкоджені елементи будинку. Вивозять будівельне сміття, Закрили плитами OSB вікна у восьми будинках. Роботи тривають.
Мешканцям допомагають
На місці атаки чергують соцпрацівники, психологи. Також є комунальний автобус з генератором. Мешканцям допомагають волонтери і представники благодійних організацій.
Наслідки удару
Удар по Запоріжжю: що відомо
- Вночі 2 березня окупанти завдали чергового ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Надзвичайники врятували 11 осіб.
- Ворог атакував місто з ЗРК С-300. Ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина його завалилася.
- В Офісі генпрокуратури повідомляли, що, за попередньою інформацією, загинуло 4 людини. Ще восьмеро зазнали поранень. Крім того, 5 осіб вважались зниклими безвісти, зокрема дитина.