Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: у якому стані постраждалі

Внаслідок нічної атаки по багатоповерхівці в Запоріжжі постраждали 7 людей. Ввечері вони ще залишаються в лікарні.

Двоє людей перебувають у тяжкому стані, ще 5 – у стані середньої тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Постраждали навколишні будинки

Окрім зруйнованого пʼятиповерхового будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок. У них повибивало вікна та пошкоджено балкони.

Рятувальники ДСНС та фахівці міської аварійно-рятувальної служби продовжують працювати: розбирають завали і демонтують пошкоджені елементи будинку. Вивозять будівельне сміття, Закрили плитами OSB вікна у восьми будинках. Роботи тривають.

Мешканцям допомагають

На місці атаки чергують соцпрацівники, психологи. Також є комунальний автобус з генератором. Мешканцям допомагають волонтери і представники благодійних організацій.

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