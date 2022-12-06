На Одещині проблеми зі світлом та зв'язком: Братчук розповів про наслідки російських атак
В Одеській області ситуація з електропостачанням була складною вже після попередніх російських обстрілів. Та нова атака 5 грудня її ще більш ускладнила.
Одразу після російської атаки Одеса фактично залишилася без електропостачання. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Наслідки ракетних ударів по Одещині
Речник ОВА подякував енергетикам і рятувальникам Одеської області, які працювали всю ніч, аби мінімізувати наслідки російського обстрілу. Адже те, що вони роблять – трудовий подвиг.
Я впевнений, що наші хлопці на фронті теж бачать, як тут у тилу теж б'ються. Наразі можемо говорити, що всі 11 котелень найбільших у місті підключені до електропостачання, вони починають працювати,
– розповів Сергій Братчук.
Натомість зі 140 менших котелень станом на ранок підключеними до електроживлення були лише незначна частина. Решту мають підключити протягом дня, аби опалення надійшло в усі житлові будинки Одеси.
"Протягом ночі до міста пішло водопостачання. Фактично всі райони, всі територіальні громади вже отримують воду. Є ще кілька регіонів, але думаю, що на обід вже буде завершено черговий етап робіт, а до вечора, сподіваюся буде повністю відновлення електропостачання й водопостачання по всьому місту", – припустив речник Одеської ОВА.
Сергій Братчук про наслідки атак Одещини: дивіться відео
Одна з ракет впала в Молдові
Речник Одеської обласної адміністрації також висловив сподівання, що ракетні обстріли Росії не викликали проблем з енергопостачанням у сусідній Молдові. Адже на її території навіть впала одна з ракет.
Багато в чому ми пов'язані – це зрозуміло. Російський тероризм вчергове показав, хто він є. Це вже не відкриває світу очі, адже у світу ці очі давно широко відкриті. Єдине побажання і сусідам, і всьому світу: навчіться української мужності, тоді буде сприйняття цього сучасного світу більш реалістичним, тоді ми всі швидше здолаємо цього звіра,
– наголосив Сергій Братчук.
Ракетна атака Росії 5 грудня
- Росія в понеділок, 5 грудня, вчергове атакувала територію України своїми ракетами. Одна з ракет, чи то її фрагмент, навіть впала на території сусідньої Молдови.
- Одним з регіонів, які найбільше постраждали від російських обстрілів, була Одещина. В області були знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання зникло по всьому місту.