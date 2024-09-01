Серед них є діти 7 і 13 років: що відомо про постраждалих через удар по Сумах
Російські військові обстріляли Суми, внаслідок чого постраждав освітній заклад. Відомо, що є потерпілі через удар, зокрема діти.
Просто таки напередодні початку нового навчального року, 1 вересня о 20:50, загарбники атакували центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок у Сумах. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, що відомо про потерпілих.
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Постраждалі під час атаки по Сумах
Сумська міська рада з посиланням на заступника мера Станіслава Полякова близько 22:55 наголосила, що ушпиталено чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу Сум.
Згодом влада уточнила, що загальна кількість постраждалих становить 13 осіб:
- 4 людини в стаціонарі;
- ще 4 – отримали допомогу на місці;
- 5 осіб лікуватимуться амбулаторно.
За попередньою інформацією, жертв немає,
– йдеться в повідомленні.
Журналістам Суспільного станом на 22:52 відомо про двох поранених дітей внаслідок російського удару. Це 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.
За оцінками влади, орієнтовно було пошкоджено до 400 вікон в житлових будинках. Фахівці ДСНС та структурні підрозділи міської ради оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Постраждалих, які не мають де ночувати, готові прийняти:
- школи № 7 і № 22;
- садочки № 22 і № 23;
- ДНЗ "Сумське міжрегіональне вище професійне училище":
- ДПТНЗ "Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг".
Дивіться також Потужний вибух знову чули в Сумах: туди летіла ракетаЗверніть увагу! Сумська ОВА акцентувала, що російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення. Освітня будівля, що була під прицілом ворога, розташована серед житлового мікрорайону міста.