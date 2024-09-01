Серед них є діти 7 і 13 років: що відомо про постраждалих через удар по Сумах

Російські військові обстріляли Суми, внаслідок чого постраждав освітній заклад. Відомо, що є потерпілі через удар, зокрема діти.

Просто таки напередодні початку нового навчального року, 1 вересня о 20:50, загарбники атакували центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок у Сумах. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, що відомо про потерпілих.

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Постраждалі під час атаки по Сумах

Сумська міська рада з посиланням на заступника мера Станіслава Полякова близько 22:55 наголосила, що ушпиталено чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу Сум.

Згодом влада уточнила, що загальна кількість постраждалих становить 13 осіб:

4 людини в стаціонарі;

ще 4 – отримали допомогу на місці;

5 осіб лікуватимуться амбулаторно.

За попередньою інформацією, жертв немає,

– йдеться в повідомленні.

Журналістам Суспільного станом на 22:52 відомо про двох поранених дітей внаслідок російського удару. Це 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

За оцінками влади, орієнтовно було пошкоджено до 400 вікон в житлових будинках. Фахівці ДСНС та структурні підрозділи міської ради оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Постраждалих, які не мають де ночувати, готові прийняти:

школи № 7 і № 22;

садочки № 22 і № 23;

ДНЗ "Сумське міжрегіональне вище професійне училище":

ДПТНЗ "Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг".

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Сумська ОВА акцентувала, що російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення. Освітня будівля, що була під прицілом ворога, розташована серед житлового мікрорайону міста.