Масована ракетна атака України 23 листопада: все, що відомо

Росія 23 листопада скоїла масштабну ракетну атаку. Ворог випустив по Україні близько 70 ракет та дронів.

Також внаслідок обстрілів в Україні ввели аварійні відключення світла. 24 канал детально розповість все, що відомо про ракетну атаку 23 листопада.

Важливо Через масовану атаку по всій Україні вводять екстрені відключення світла

На Київщині є прильоти з жертвами

23 листопада ворог завдав ракетного удару по Київщині. Є влучання у житловий будинок. Внаслідок атаки 5 осіб загинули, 34 – постраждали, зокрема шестеро дітей, наймолодшій – 5 років.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що через удар по критичній інфраструктурі постраждали 6 енергетиків.

Будинок у Вишгороді після атаки / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Моторошні наслідки влучання ворожої ракети в житловий будинок одного із районів Київщини: дивіться відео

На Львівщині не було світла

Внаслідок ракетних ударів по Україні 23 листопада знеструмлено низку областей. Зокрема, Львів повністю був відключений від електропостачання.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Станом на 21:00 у Львові відновили електропостачання. Утім, деякі будинки можуть бути без світла, оскільки в місті тривають планові відключення електроенергії.

У Києві влучання в один з інфраструктурних об'єктів

В Україні до вечора енергетикам вдалось стабілізувати енергосистему країни. Більшість областей повернулись до планових відключень світла. Більше про це – читайте за посиланням

За словами Кличка, по Києву сьогодні запустили 31 ракету, з яких збили – 21. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок ракетного обстрілу столиці загинули троє людей. Серед них – 17-річна дівчина.

Також через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", – зазначив Кличко.

Рятувальники працюють на місці удару у Києві / Фото ДСНС України

Президент скликає Радбез ООН

Після чергового масованого ракетного обстрілу 23 листопада глава держави Володимир Зеленський запропонував скликати Раду Безпеки ООН.

Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини,

– повідомив Володимир Зеленський.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж відреагував на сьогоднішню масовану атаку. Він підкреслив, що окупанти не здатні показати результатів на фронті проти ЗСУ, а тому зганяють свою злість на цивільних.

"Укрзалізниця" скасувала рух низки потягів

Через перебої з подачею електроенергії "Укзалізниці" довелося скасувати низку потягів. Також в компанії надали їх перелік. Так, серед приміських потягів довелося скасувати рейси:

№6211 Фастів – Козятин,

№6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,

№6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.

Також скасували курсування потягів:

№6806 Слов'янськ – Лозова,

№6803 Лозова – Краматорськ – обмежили курсування до станції Слов'янськ,

№6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава,

№6805/6806 Полтава – Кобиляки – Полтава,

№6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава,

№6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,

№7001 Харків – Лозова,

№6414 Краснопавлівка – Харків,

№6527 Харків – Лозова,

№6705 Харків – Зміїв,

№723 Харків – Київ,

№731 Дніпро – Київ,

№6576 Полтава – Красноград – відправили на станцію Красноград не за графіком.

При цьому пасажирів потягів №723 Харків – Київ та №731 Дніпро – Київ, які були скасовані, пересадять на інші рейси, які прямують в тому ж напрямку. Однак якщо ці пасажири та пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, вирішать відмовитися від подорожі, вони зможуть повернути 100% коштів за квитки.

В Україні починають діяти пункти незламності

У різних містах України починають функціонувати "Пункти незламності". Знайти місця, де можна зігрітися та отримати доступ до електроенергії, досить легко за допомогою інтерактивної мапи.



Пункти обігріву для українців / Картинка 24 каналу

Після вибухів у Харкові зупинилось метро

У зв'язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Наразі людей евакуюють із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту вивели додаткові автобуси.

Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині

Вінницька область опинилась під обстрілом ворога. Російські загарбники влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми

Під час масованого ракетного удару по Україні у багатьох областях зникло електропостачання. Через обстріли відключили від енергосистеми дві атомні електростанції.

Про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Крім того, енергоблоки Південноукраїнської АЕС також аварійно зупинені.

У Молдові – масові відключення світла

Російська ракетна атака по Україні мала наслідки і для інших держав. Зокрема, від російського ракетного терору постраждала Молдова. Про серйозні проблеми зі світлом повідомив віцепрем'єр-міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

"Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. "Moldelectrica" працює над відновленням підключення до електроенергії. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією", – заявив чиновник.

Зауважимо, що енергосистеми України та Молдови поєднані, а тому російська атаки спровокувала серйозні проблеми у сусідній державі. Без світла також залишилось й окуповане росіянами Придністров'я.

Варте уваги – Що атакувала Росія: дивіться відео