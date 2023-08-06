Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі: у ГУР пояснили, яку мету переслідує Кремль

5 серпня Росія вкотре обстріляла ракетами Україну. Тоді ж з'явилася інформація, що ворог б'є по території нашої країни з Білорусі. У ГУР МО вважають, що це могла бути імітація пусків.

Відповідну гіпотезу озвучив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, окупанти могли здійснити електронний пуск або ж провести імітацію пуску.

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Росія могла імітувати пуски

Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України,

– підкреслив він.

За його словами, фізично пуску ракет могло і не бути. Втім, окупанти могли облаштувати все так, наче Україну атакували саме з території Білорусі.

Кремль хоче втягнути Білорусь у війну

Ввечері 5 серпня по всій території України лунала повітряна тривога. Тоді ж росіяни били "Калібрами" та "Кинджалами". Під час атаки Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив ракети з Білорусі.

На цьому наголошує речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона в ефірі телемарафону нагадала, що Україна перебуває в умовах гібридної війни. І ворог намагається провокувати інформативне поле на сприйняття того, що Білорусь втягнута у повномасштабну війну. Це, припустила вона, може бути спрямоване на поширення та поділення відповідальності з боку Росії.

Поділяє її думку також командир полку Каліновського Дзяніс Прохарав з позивним "Кіт". Він звернувся до білорусів і спростував інформацію про пуски ракет. Він зазначив, що за наявною у нього інформацією, з Білорусі на Україну 5 серпня нічого не летіло. Він підкреслив, що це чергова спроба втягнути режим Лукашенка у повномасштабну війну.

Білорусь перебуває під військовою окупацією Росії, а Путін, програючи у війні, війні, яку сам і розпочав, маніпулюючи страхом білоруського диктатора, він вкотре спробує зробити білорусів співучасниками злочинів проти людства,

– підкреслив він.

Прохарав звернувся до усіх білорусів і білоруських військових. Він закликав не виконувати злочинних наказів, які через Лукашенка передає Кремль, а також не дати себе ошукати.