Не та погода та ліквідація інструкторів: куди поділись іранські "шахіди"

Російські терористичні атаки на Україну не припиняються, однак ворог став менше використовувати для цього іранські дрони. На це є одразу кілька причин.

Деталі розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає 24 канал.

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За її словами, ворог у переважній більшості використовує безпілотники власного виробництва. До прикладу, "Ланцети". За допомогою них окупанти атакують позиції наших військ на Херсонщині.

Те, що немає "шахідів" може свідчити про "перевзування". Адже Іран та Україна розташовані у різних кліматичних поясах, відповідно їм (іранським дронам – 24 канал) треба якось адаптуватися до цього. Погодні умови наразі дуже складні і нетипові навіть для Півдня України,

– сказала Гуменюк.

Крім того, у Росії триває підготовка інструкторів. Але ЗСУ системно та успішно заважає ворогу це робити. У цьому контексті мовиться про ліквідацію інструкторів-окупантів.

Що робить Україна для захисту від масових атак окупантів

Як сказав радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, іранські дрони "шахіди" вже не становлять такої загрози, як вони становили, наприклад, у жовтні. Україна вчиться боротись з новими видами загроз і ніколи не здасться Росії. За його словами, Україна вдосконалює системи ППО.

Додамо, що Росія від 10 жовтня завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Подоляк відзначив, що такі атаки – це не тільки про вимкнення світла. Дії росіян є просто фашизмом, адже удари по енергооб'єктах це не тільки знеструмлення міст та сіл, але й перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ тощо. Однак на полі бою це жодним чином не змінює ситуацію.

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