Росія здійснила пуски "Калібрів" з Чорного моря і підняла у повітря Ту-95МС

Уночі 6 квітня низка моніторингових каналів повідомила про можливі пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також з'явилася інформація про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Оленья".

Перші повідомлення про ракетну небезпеку для України з'явилися після 01:30 на тлі повітряної тривоги у низки областей, пов'язаної із загрозою "Шахедів", передає 24 Канал.

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Росія запускає "Калібри"

Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу про це написали монітори. Біля 01:44 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для південних областей. Телеграм-канали зазначають, що загалом було випущено десь 6 ракет.

О 01:51 Повітряні сили попередили про ракету з Херсонщини, яка рухається на Миколаївщину північно-західним курсом.

Пізніше повітряна тривога поширилася на всю Україну.

Можлива ранкова атака з Ту-95

Наразі монітори також повідомляють про зліт групи Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнююється. Пишуть, що їх можуть бути чотири – шість.

Якщо виліт бойовий, то це означає, що у районі Енгельса вони будуть, ймовірніше, о 03:50 – 04:30. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 – 05:00.

У районі Каспійського Моря вони, ймовірніше, будуть о 04:50 – 06:00. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:50 – 07:00.