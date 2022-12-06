Загроза ракетних ударів зберігається: скільки "Калібрів" окупанти тримають у Чорному морі
Джерело:Сергій Братчук
Кораблі окупантів у Чорному морі перебувають у бойовій готовності. Зокрема, відомо про 2 ракетоносії.
Про це 6 грудня розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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"У Чорному морі – 15 ворожих кораблів, серед них – 2 ракетоносії (надводний та підводний), 12 "калібрів", – написав Братчук.
Можливі нові атаки
Інформацію підтвердила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона сказала, що наразі є загроза рекетних ударів.
Корабельне угруповання трохи зменшилося, є потреба зайти в пункти базування, щоб поповнити запаси. Проте все одно на чергуванні залишилися підводний та надводний ракетоносії. Це означає, що мінімум 12 ракет типу "Калібр" споряджені й готуються до застосування. Не слід розслаблятися, – наголосила речниця.
Гуменюк додала, що ворог атакує не лише масовано – він вчиняє поодинокі ракетні удари. Тому можливі атаки на об'єкти, де вже було влучання.
Попередня масштабна атака: коротко
- Росія 5 грудня завдала восьмого масованого ракетного удару по Україні. Загалом випустили приблизно 70 ракет.
- Українські сили ППО збили понад 60 ракет. Окупанти випустили їх з Каспійського та Чорного морів, та Ростовської області.
- На жаль, у деяких регіонах було влучання по критичній інфраструктурі. Президент Зеленський повідомив про 4 загиблих людей.