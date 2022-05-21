Ракетна небезпека є по всій країні, але найгарячіше на Сході, де ворог хоче оточити ЗСУ, – Маляр

Ганна Маляр заявила, що ракетні удари фактично здійснюються по всій території України. Небезпека зберігається у кожному з регіонів.

Заступниця міністра оборони наголосила: війна триває у гарячій фазі. Саме тому це зрозуміло, що є небезпека. Відповідну заяву Маляр зробила в ефірі "Єдиних новин" у п'ятницю, 12 травня.

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Ракетні удари фактично здійснюються по всій території України. Ракетна небезпека також зберігається по всій країні. Але з іншого боку у нас триває війна в гарячій фазі. Тому це зрозуміло, що є небезпека

– наголосила Маляр.

Вона розповіла, що найгарячіше – на Сході. На території Донецької та Луганської областей тривають найзапекліші бої. Російські окупанти намагаються оточити ЗСУ. Ворог хоче реалізувати свою наразі ключову мету – вийти на кордони Донеччини та Луганщини.

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно охороняти рідну землю від російських загарбників. Ситуація на Харківщині – досі складна. Однак вона покращується. На території області українські герої провели низку контрнаступів. Багато населених пунктів повернули під контроль ЗСУ.

Яка ситуація на Півдні

Російські загарбники продовжують обстрілювати південні області України. Ворог гатить не лише по позиціях українських захисників, але й стріляє у цивільне населення.

На Миколаївському та Херсонському напрямку окупанти ведуть бої. Однак активних наступальних дій останнім часом не проводили. Наразі загарбники зосередилися на тому, аби продовжувати інженерне облаштування позицій. Мовиться про підготовку запасних відступних рубежів.

"Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу", – розповіла пресслужба Оперативного командування "Південь".

По території Одещини російські окупанти завдали два ракетних удари. Під час першого – ворог влучив у вбиральню на одному з місцевих пляжів. Згодом російські окупанти вгатили по території промислового підприємства з добривами. Після вибуху спалахнула пожежа. На щастя, рятувальники з ДСНС оперативно ліквідували її. Інформації про постраждалих немає.

Також загарбники обстріляли передмістя Миколаєва.

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