Україна виготовила перші 100 крилатих ракет для атак на далекі відстані, – Умєров

Україна продовжує працювати над ракетною програмою. Наша держава масштабувала серійне виробництво крилатих ракет з удосконаленням для ураження цілей на далекі відстані.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова за результатами зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння.

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Україна виготовила уже 100 ракет

Зустріч з виробниками ракетного озброєння пройшла у понеділок, 18 листопада. На ній обговорили плани на 2025 рік, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі.

"13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва". Це стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння. Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет", – написав Рустем Умєров.

За його словами, Україна уже виготовила перші 100 ракет у 2024 році.

Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях,

– заявив міністр оборони.

Водночас йде робота над розробкою нових ракет-дронів, зокрема "Паляниці", яка стала результатом успішної співпраці держави та приватного сектору. Також у цьому напрямку Україна співпрацює з іноземними партнерами.