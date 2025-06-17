"Влітку побачимо результати": Європа може серйозно посилити Україну, поки США лишаються осторонь

Дональд Трамп заявив, що поки не готовий вводити жорсткі санкції проти Росії, адже і далі сподівається на укладення "мирної угоди" між Москвою та Києвом. Така риторика може зумовити більш активну участь Європи. Є шанс, що це піде на користь Україні.

Експрацівник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що бачить позитив у співпраці між нашою державою та деякими європейськими країнами. Мовиться про власну ракетну програму України, у якій нам, ймовірно, допомагатиме Німеччина.

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"Коли вона буде розгорнута і запущена на повну силу, то це може вагомо вплинути на лінію розмежування та інтенсивність атак по Україні. Також ми зможемо знищувати певні пускові установки Росії", – припустив він.

Ракетна програма України

Іван Ступак зауважив, що наша держава має дві ракетні програми. Мовиться про крилату та балістичну ракети. Українська влада ще у 2024 році згадувала про це.

За моїми оцінками, зазвичай проходить 6 – 12 місяців між такими заявами, перш ніж ми бачимо масове виготовлення зброї. Я дуже розраховую на Німеччину, адже це та країна, яка дійсно сильно нам допомагає,

– підкреслив він.

Німецька влада, ймовірно, долучилась до української ракетної програми. На думку спікера, мовиться про деталі, запасні частини, креслення та верстати для того, щоб Україна могла прискорити процес виготовлення власної потужної зброї.

Я думаю, що цього літа ми можемо побачити перші пуски ракет по території Росії,

– сказав він.

Він додав, що поки немає конкретної відповіді чи росіяни мають достатньо систем протиповітряної оборони, щоб відбивати ймовірні ракетні удари України по своїй території, як це намагається робити наша держава кожного дня. Це цікаве питання, на яке українські Сили оборони, можливо, найближчим часом дадуть відповідь.

Цікаво, що за словами аналітиків Defense Express, Україна, ймовірно, вже випробовує власні балістичні ракети у бойових умовах, що підтверджується зростанням ефективних ударів по ключових цілях ворога, зокрема командних пунктах і дивізіонах "Іскандер". Військові експерти вважають, що це може свідчити про початок серійного виробництва української балістики.