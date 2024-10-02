Більше далекобійної зброї та балістики, – Умєров розкрив деталі великої ракетної програми

До кінця цього року, на початку наступного з'явиться багато інформації про велику ракетну програму України. Зокрема, мова про розробку українських балістичних ракет.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).

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"Ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року – або до кінця року – ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", – зазначив Умєров.

За словами міністра, вже іде активна робота над українськими балістичними ракетами.

Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо ще більше,

– наголосив Рустем Умєров.

Що відомо про ракетну програму

Україна розробила ракетну програму, і "вона досить потужна".

Раінше міністр оборони повідомив, що українська сторона обмінялася деталями програми з партнерами, які "вже надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом Україна отримає фінальну письмову відповідь від партнерів".