Цифра – шокує: скільки "Калібрів" окупанти можуть тримати напоготові

Українців попереджають про загрозу. Наразі ворог може тримати напоготові до 40 "Калібрів".

Деталі розповіла Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня – в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що рівень ракетної загрози – високий.

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Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватися – до 40. Враховуючи, що 3 вже використали в одній з атак. Але все інше – напоготові,

– наголосила Гуменюк.

Українців закликають не нехтувати сповіщеннями про загрозу. Коли оголошують повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Як захисники українського неба рятують нас

У Міноборони України розповіли, що упродовж 2023 року українські герої відбили сотні російських атак. Загалом вдалося знищити 3800 повітряних цілей. Їх запустили російські терористи. Загалом вдалося ліквідувати понад 880 крилатих ракет та понад 2500 "Шахедів". Загалом вдалося ліквідувати: