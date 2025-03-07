Ракетна загроза: ворог підняв у небо Ту-95мс

Росія продовжує атакувати Україну. У ніч на 7 березня спостерігається зліт групи бортів Ту-95мс з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати до укриття.

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Чи можлива ракетна атака цієї ночі

У моніторингових каналах повідомляють про зліт чотирьох бортів Ту-95мс південно-східним курсом у напрямку Каспійського регіону з аеродрому Оленья. Там зазначають, що у випадку бойового вильоту входження до Саратовської області відбудеться близько 03:00.

Додамо, що в районі Енгельса ракети будуть о 02:50 – 03:30. Якщо пуски відбудуться звідти – ракети ввійдуть в український повітряний простір близько 03:20 – 04:00.

Варто зазначити, що в районі Каспійського Моря вони будуть о 03:50 – 05:00. У випадку, якщо пуски відбудуться звідти – ракети будуть в повітряному просторі України близько 04:50 - 06:00.