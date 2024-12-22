Росіяни анонсували потужні удари по українських колцентрах: у ЦПД відреагували

У мережі окупанти активно поширюють повідомлення про підготовку до серії ударів по колцентрах України із застосуванням північнокорейської балістики. У РНБО прокоментували ситуацію.

Останнім часом Росією прокотилася серія вибухів у торгових центрах. Невідомі запускають у громадських будівлях петарди й феєрверки. Також загарбники потерпають від телефонних шахраїв. Усі ці події окупанти називають роботою рук українців і обіцяють помсту, передає 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Україна відповіла на залякування Росії

Так, ворожі пабліки старанно поширюють інформацію із посиланням на джерела у силових структурах про буцімто намір Росії здійснити серію ударів по українських колцентрах, звідки надходять масові шахрайські дзвінки. Зазначається, що окупанти планують застосувати високоточне озброєння. Противник натякає, що ним можуть бути північнокорейські ракети Pukguksong-2, що здатні вражати цілі на відстані 1200 – 1300 кілометрів.

У ЦПД наголосили, що загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення.

Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Центр протидії дезінформації закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Також у ЦПД попросили українські медіа не підігравати підігравати агресору в його кампанії страху, поширюючи подібну інформацію.