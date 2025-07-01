"Зроблено в Росії": Філатов показав цинічні написи на уламках ракет окупантів

Росіяни вкотре тероризували Дніпропетровську область ракетами. Міський голова показав цинічні написи на уламках російських боєприпасів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Написи на російських ракетах

Борис Філатов розповів, що комунальники продовжують тоннами вивозити бите скло, уламки бетону та гілля після російської атаки. На місцях ударів також залишаються працювати всі необхідні служби.

Здавалося б, що посеред щоденного жаху обстрілів, смертей і руйнувань ані цинічність, ані ницість росіян вже давно не дивує нікого з нас, але ось після сьогоднішньої ночі ти натрапляєш на те, що вкурв**ює наче вперше. "Зроблено в Росії". Якими ж сволотами треба бути, аби так зухвало й показово ліпити це на свої кляті ракети? Питання звісно риторичне.

– прокоментував він написи на російських ракетах.

"Зроблено в Росії" – напис на російських ракетах: відео Філатова

Нагадаємо, що росіяни обстріляли одне з сіл поблизу Нікополя, що на Дніпропетровщині. За даними поліції, ворожі снаряди влучили у місцевий цвинтар, де в той момент перебував 66-річний мешканець. Від отриманих поранень чоловік загинув до приїзду медиків.