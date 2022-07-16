На Запорізькій АЕС окупанти встановлюють ракетні комплекси та вже завдали перших ударів
росіяни із початку березня контролюють Запорізьку АЕС. Зараз окупанти використовують ЗАЕС як плацдарм для розміщення нової військової техніки.
Про це в ефірі телемарафону розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє 24 канал. За словами Котіна, ситуація на Запорізькій АЕС з кожним днем стає дедалі напруженішою.
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Що окупанти завозять на Запорізьку АЕС
Він повідомив, що окупанти завозять на ЗАЕС нову військову техніку.
Туди завозяться ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра – це територія Нікополя,
– зазначив президент НАЕК "Енергоатом".
Він додав, що 3 дні тому була пошкоджена лінія зв'язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, однак її вже вдалося відновити.
За словами Котіна, на ЗАЕС перебувають близько 500 російських військових, які контролюють периметр станції. Також окупанти розмістили там важку техніку і вибухівку.
Чого Україна очікує від МАГАТЕ
Зараз "Енергоатом" очікує реакції від МАГАТЕ. Котін нагадав, що 3 березня рада директорів МАГАТЕ ухвалила резолюцію про те, що росія має вивести війська з атомних об'єктів на території України. За словами очільника "Енергоатому", на той момент росіяни контролювали тільки Чорнобильську АЕС. А вже наступного дня захопили й ЗАЕС.
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"З 4 березня від МАГАТЕ немає такої реакції, якою ми б хотіли, щоб вона була. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС вони (МАГАТЕ – 24 канал) не роблять”, – наголосив Котін.
Він також додав, що попри те, що росіяни фізично контролюють Запорізьку АЕС, станція працює на енергосистему України.
Обстріли Нікополя: останні новини
- Ввечері 14 липня російські військові завдали ракетного удару поблизу Нікополя. Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко підтвердив інформацію про "прильоти" поблизу міста і закликав людей не покидати домівки.
- Окупанти систематично обстрілюють Нікополь із різних видів зброї. У ніч проти 15 липня росіяни "Градами" і фосфорними боєприпасами атакували Нікопольський район. Внаслідок обстрілів спалахнуло пальне.
- Близько 4 ранку 16 липня у місті також пролунали вибухи. росіяни обстріляли житловий район Нікополя з "Градів". Одна жінка поранена, ще двоє людей перебувають під завалами.
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