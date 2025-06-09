Польща підіймала у небо авіацію на тлі ракетної атаки по Україні

У ніч на 9 червня Польща підняла в небо свої військові літаки у відповідь на чергову масовану ракетну атаку Росії по Україні. У бойову готовність привели і наземні системи ППО та РЛС.

Це були превентивні заходи безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Дивіться також Були помилки в підрахунку голосів: у Польщі Верховний суд може переглянути результати виборів

Польща підіймала у небо винищувачі

У зв’язку з інтенсивним повітряним нападом Російської Федерації на територію України, вранці розпочалася активність польських і союзних повітряних суден у польському повітряному просторі,

– йдеться у повідомленні.

До ймовірного відбиття атаки залучили усі наявні засоби та ресурси. Зокрема, приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і вживаються з метою забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща", – додали польські військові.

У ніч на 9 червня Росія здійснила масовану атаку ракетами та дронами по Україні.