Польща підіймала у небо авіацію на тлі ракетної атаки по Україні
- Польща підняла в небо військові літаки у відповідь на масовану ракетну атаку Росії по Україні в ніч на 9 червня.
- Наземні системи ППО та РЛС також були приведені в бойову готовність для забезпечення безпеки та моніторингу ситуації біля кордонів Польщі.
- Ці дії мали превентивний характер у відповідь на інтенсивний повітряний напад Росії на Україну, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
У ніч на 9 червня Польща підняла в небо свої військові літаки у відповідь на чергову масовану ракетну атаку Росії по Україні. У бойову готовність привели і наземні системи ППО та РЛС.
Це були превентивні заходи безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.
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Польща підіймала у небо винищувачі
У зв’язку з інтенсивним повітряним нападом Російської Федерації на територію України, вранці розпочалася активність польських і союзних повітряних суден у польському повітряному просторі,
– йдеться у повідомленні.
До ймовірного відбиття атаки залучили усі наявні засоби та ресурси. Зокрема, приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
"Ці дії мають превентивний характер і вживаються з метою забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща", – додали польські військові.
У ніч на 9 червня Росія здійснила масовану атаку ракетами та дронами по Україні.