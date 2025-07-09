Фактично усе летіло на Луцьк: Волинь атакували близько 50 дронів і 5 ракет
- На Волинь залетіло 50 БпЛА та 5 ракет, основною ціллю атаки був Луцьк.
- Пожежа триває на складі та в гаражному кооперативі в Луцьку, повідомлень про постраждалих немає.
Луцьк вночі 9 липня був одною з головних цілей росіян. На Волинь залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет.
На щастя, наразі немає повідомлень про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.
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Що відомо про нічну атаку на Волинь
Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк,
– зазначив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
У повітряний простір Волинської області залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет. Інформація про влучання наразі уточнюється.
Триває ліквідація пожежі на одному зі складських приміщень одного з підприємств Луцька та гаражного кооперативу.
Станом на зараз немає повідомлень про жертв чи постраждалих.
Зверніть увагу! Усе про наслідки нічної атаки Росії по Україні 9 червня 24 Канал оперативно повідомляє у спеціальному збірному матеріалі.
Нагадаємо, вночі 9 липня під прицілом ворога була Хмельниччина. Внаслідок нічної атаки є пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району. Попередньо постраждалих немає.