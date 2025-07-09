Фактично усе летіло на Луцьк: Волинь атакували близько 50 дронів і 5 ракет

Луцьк вночі 9 липня був одною з головних цілей росіян. На Волинь залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет.

На щастя, наразі немає повідомлень про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.

Дивіться також Найбільш масована атака на Луцьк: мер розповів, які наслідки

Що відомо про нічну атаку на Волинь

Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк,

– зазначив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

У повітряний простір Волинської області залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет. Інформація про влучання наразі уточнюється.

Триває ліквідація пожежі на одному зі складських приміщень одного з підприємств Луцька та гаражного кооперативу.

Станом на зараз немає повідомлень про жертв чи постраждалих.

Зверніть увагу! Усе про наслідки нічної атаки Росії по Україні 9 червня 24 Канал оперативно повідомляє у спеціальному збірному матеріалі.

Нагадаємо, вночі 9 липня під прицілом ворога була Хмельниччина. Внаслідок нічної атаки є пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району. Попередньо постраждалих немає.