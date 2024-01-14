Відволікання уваги: Маломуж пояснив, чому російські "Ту" замість 8 ракет випускають одну

Окупанти часто підіймають в повітря з півтора десятка літаків "Ту", але пускають з кожного лише по одній ракеті. Тут є дві причини.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що окупанти не мають достатньої кількості ракет, щоб запускати з кожного літака одразу по кілька одиниць. Вже була інформація, що росіяни навіть використовували ракети зі своїх недоторканних запасів.

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Чому окупанти запускають лише одну ракету з літака

Як наголосив Маломуж, російським окупантам надзвичайно важливо заплутати системи ППО України, щоб якнайбільша кількість ракет таки влучила в цілі. Для цього вони запускають їх з різних літаків та локацій.

Буває, що навіть з різних секторів запускають по одній ракеті. Під час польоту вона ще може змінювати траєкторію польоту. Формують, до прикладу, удари по Києву, а потім перенаправляють на Хмельницьку область. В такому форматі вони працюють. А використовують багато літаків, щоб дезорієнтувати та розсіяти системи ППО,

– сказав Маломуж.

Безперечно, окупанти будуть продовжувати завдавати терористичні атаки по території України. Зараз між масованими обстрілами минає близько кількох днів. Очевидно, що наразі росіяни мають ресурси, щоб робити ці удари. Тому важливо не нехтувати повітряними тривогами і йти в укриття, щоб убезпечити себе.

Ракетні обстріли України: коротко