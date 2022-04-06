Ракетні обстріли Дніпропетровщини та Львівщини: як минула ніч у регіонах

У багатьох областях України ніч пройшла відносно спокійно. Однак на Львівщині та Дніпропетровщині були прильоти ракет, а на Півдні та Сході тривали бої.

Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Буковині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Тернопільщині. Про це 24 каналу повідомили в ОП.

Важливо ЗСУ відбили низку сіл на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини: основне за 42 день війни

На Чернігівщині та Київщині розміновують населені пункти, звідки вигнали росіян.

Вінницька область

Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт у Козятині. Обсяги ушкоджень ще з'ясовують, постраждалих немає.

Дніпропетровська область

У регіон за ніч прилетіли 2 російські ракети. Влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському.

Попередньо, обійшлось без жертв.

Львівська область

Пролунали вибухи в районі Радехова. Інформації про постраждалих вранці немає.

Херсонська область

Бої тривають на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області перебувають на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ – без світла і води.

Зранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.

Харківська область

Росія продовжує хаотичні обстріли житлових районів Харків. Тривають бої на Ізюмському напрямку. ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.

Луганська область

Окупанти вночі обстрілювали житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев'ятьом приватним будинкам.

Донецька область

Росіяни обстрілювали Очеретинську та Торецьку ОТГ. Є руйнування житла, одна жінка загибла.

Ввечері були обстріли Мар'їнки та Авдіївки. Будинки також зазнали руйнування.

Селища Нью-Йорк і Південне – без газу.

Маріуполь у блокаді.

Гуманітарний вантаж не пропустили. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.

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