Ракетні удари по Україні: в ОК "Південь" розповіли про хитрощі, до яких вдаються росіяни

Щодня росіяни завдають ракетних ударів по території України. Зокрема для обстрілів використовують носії крилатих ракет, які перебувають у Чорному морі. Однак для того, аби удари були ефективніші, ворог використовує хитрощі.

Про це в етері телеканалу "Київ" розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Через хитрощі ворога загроза ракетних ударів по всіх Україні зберігається постійно.

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Росіяни запускають ракети просто із бухти

Наталія Гуменюк пояснила, що є дні, коли загроза ракетних атак підвищена. Причиною цього є те, що росіяни виводять у море носії крилатих ракет, зокрема "Калібрів", які можуть долетіти до будь-якої області України. Однак коли навіть всі ракетоносії у бухті, загроза ракетних ударів з моря не зникає.

За словами Гуменюк, уже були випадки, коли росіяни запускали крилаті ракети просто із бухти.

Уже зафіксовані випадки, коли ворог використовує ракетне озброєння з ракетоносіїв, просто знаходячись у бухті, незважаючи на те, що це може нашкодити кораблям, які поруч та самому ракетоносію, який здійснює пуски,

– пояснила Гуменюк.

Таким чином росіяни намагаються досягти максимальної результативності своїх атак.

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Вдень 23 липня на бойове чергування у Чорному морі росіяни випустили ракетоносій із сумарним залпом до 8 крилатих ракет "Калібр". Через це рівень загрози ракетних обстрілів є високим.

Росіяни продовжують тероризувати Одещину. Уночі 23 липня ворог запустив 19 ракет, серед яких:

5 ракет "Онікс" з комплексу "Бастіон" у Криму;

3 крилаті ракети Х-22;

4 крилаті ракети "Калібр";

5 крилатих ракет "Іскандер-К" з території окупованого Криму;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованої АР Крим.

Сили ППО успішно знищили усі ракети "Калібр" та "Іскандер-К". Однак, на жаль, 10 ракет влучили.

Унаслідок атаки загинула 1 людина та 22 постраждали. Пошкоджені десятки будівель, які є об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них Будинок вчених, Свято-Преображенський кафедральний собор, житлові будинки, школи, садочки тощо. Допомогу у відновленні будівель вже пообіцяла Італія.