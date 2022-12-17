Як Росія готується до масованих ракетних ударів: які чинники важливі

Російські окупанти могли б частіше завдавати масовані ракетні удари, якби мали велику кількість ракет. Крім того, щоб організувати таку атаку, загарбники враховують кілька важливих чинників.

Про це 24 каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. За його словами, технічно окупанти могли б завдавати такі ракетні удари й частіше. Але тут усе впирається в наявність крилатих та балістичних ракет та низку інших факторів.

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Як окупанти готують масовані ракетні удари

Як наголосив Машовець, найімовірніше, окупанти зберігають ракети поблизу місць, де дислоковані носії – кораблі, стратегічні бомбардувальники тощо.

Та навіть якби у них була велика кількість ракет, то масовані ракетні удари важко було б робити кожного дня. Такі атаки зазвичай ретельно готують. Там враховують низку чинників.

Кожен удар потрібно підготувати. Це – дорозвідка цілі, дорозвідка результатів попередніх ударів, введення цілі в програму польоту цих ракет. Там цілий ряд маніпуляцій і факторів треба враховувати,

– зазначив Машовець.

До прикладу, окупанти також намагаються розвідати, де розташовані українські системи ППО. Так вони намагаються визначити маршрути, за якими запускати ракети.

Як російські окупанти планують масовані ракетні удари: дивіться відео

Масовані ракетні удари по Україні: коротко