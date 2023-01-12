Подоляк спрогнозував найближчі дії Росії: що хочуть атакувати

Окупанти невдовзі знову намагатимуться атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу. Це їм потрібно для того, щоб роз'єднати українську електромережу.

Тоді в окремих областях буде профіцит електроенергії, а в інших – дефіцит. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Росіяни готуються до нових атак

Подоляк зауважив, що російські окупанти будуть обстрілювати українські енергетичні об'єкти. Вони ще мають для цього ракетну можливість.

Будуть використовувати дрони, тому що санкції є дуже дієвими щодо Ірану і там низка дронів, сотні дронів, ще є. Але дрони – це якраз таки удари не по генерації, а скоріше по великих містах-мільйонниках для того, щоб залишити людей без опалення саме в зимовий період,

– зауважив радник голови ОП.

За його словами, це все розуміють – розвідка повідомляє про плани окупантів. Росіяни можуть запускати одночасно до 125 ракет. Однак не всі з них долітають в Україну, адже багато ракет падають в Росії, особливо – в Каспійському регіоні.

"Безумовно, що такі великі атаки ще можуть бути. Але між тим – а що це буде міняти? Ну, буде ще там раз чи декілька разів аварійне відключення електроенергії. Ми з нашими партнерами говоримо далі про трансформатори, можливість далі імпортувати частку електроенергії. Ми шукаємо можливість правильною диспетчеризацією зменшувати руйнування системи", – зазначив Подоляк.

Він додав, що держава вже адаптувалася до того, що робить Росія.

"Я б спокійно ставився до того, що Росія може, які в неї спроможності. Ми це передбачаємо і готуємося до того, щоб мінімізувати наслідки тої чи іншої атаки, в тому числі по критичній інфраструктурі", – наголосив радник очільника ОП.

Росія воює заради війни

Подоляк розповів, що сьогодні росіяни воюють заради війни. Абсолютно очевидно, що вони не розуміють, як перемогти, проте усвідомлюють, що 2014 рік точно ніхто повторювати не буде.

Ніякого "давайте про щось домовимося, ми вас трошки повбивали, але ви нам віддайте території, ми трошки посидимо і порозказуємо байки про те, що хтось там бомбить народ Донбасу, а потім – підемо далі вас вбивати". На цей сценарій точно ніхто не піде,

– стверджує радник голови ОП.

За його словами, зрозуміло, чому українці на це не підуть, але на це не підуть і європейці, у яких росіяни впродовж тривалого часу вкладали гроші.

"Тому росіяни шоковані. І сьогодні вони ведуть війну просто заради вбивств, адже це сутність "рускава міра". Поки йде війна, вони можуть контролювати свій внутрішній простір", – зазначив Подоляк.

Саме тому останніми днями окупанти постійно говорять про Соледар, який буцімто "взяли". На тлі нищівних поразок за 10 місяців війни вони виглядають доволі ніяково перед своїми "кровожерливими адептами війни". Тому загарбникам потрібна яка-не-яка, але перемога.