Ракетні обстріли росіян на Вінниччині перервали прощання із загиблим героєм

Росіяни 6 березня випустили на Вінничину одразу кілька ракет. У цей момент в одному з місцевих сіл відбувалося прощання із героєм. Службовець загинув під час іншого обстрілу окупантів.

Спершу під час церемонії прощання почав лунати сигнал тривоги, а потім і полетіли ракети над головами. Люди були змушені бігти із кладовища, щоб врятуватись.

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Вибухи було видно із кладовища

У цей день люди прощалися зі своїм 20-річним земляком Максимом Купрійчуком. Він загинув у боях із окупантами під Херсоном.



Одна з ракет, які там летіли / Скриншот 24 каналу

Загалом над кладовищем пролетіло 6 ракет. Вони влучили неподалік і там пролунав вибух. Спершу жителі села побачили вогняний стовп, а потім хмару чорного диму.



Вибух, який побачили місцеві жителі / Скриншот 24 каналу

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