"Є закономірність": коли знову очікувати маштабних ракетних обстрілів України

Для того, аби Росія могла й надалі продовжувати ракетний терор, потрібно накопичувати снаряди або ж безпілотники. Адже невеликою кількістю ракет, вони вже не можуть пробити нашу систему ППО.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що окупанти вийшли на той рівень кількості ракет та дронів, коли вони ще можуть заблокувати наші сили ППО.

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За словами Романа Світана, зараз росіяни в режимі накопичення, ми бачимо певну послідовність таких атак.

Ердоган та масовані ракетні удари

До того ж, військові сил ППО вже помітили певну закономірність, яка пов’язана із президентом Туреччини – Ердоганом. Як тільки він починає говорити про зупинення вогню та про перемовини – росіяни одразу починають наносити масовані ракетні удари.

Росіяни намагаються силою примусити нас сісти з ними за стіл переговорів – тут питання вже до Ердогана, чи він ініціатор або ж він просто "говоряща голова". Тобто, якщо вам цікаво, чи будуть обстріли у понеділок – варто звернути увагу, чи говорив щось Ердоган про переговори,

– каже Світан.

За словами льотчика-інструктора, ми готові до нових викликів, а наша система ППО тільки посилюється, завдяки нашим партнерам. Сили ППО нарощують свою потужність і сподіваюсь, що скоро ми вийдемо на той рівень, коли ми зможемо закрити небо на 80-85%.

Детальніше про успішність української системи ППО: дивіться відео

Небезпека іранських балістичних ракет

Роман Світан каже, що у Ірану немає в арсеналі крилатих ракет, а лише – балістичні. Вони можуть стати проблемою, адже щоб збивати такі повітряні цілі, нам потрібно вибудовувати систему ППО, яка сягає 700 кілометрів у глибину.

"Така система існує і ми вже почали її отримувати – це американська Hawk. Це доволі стара система, але саме на зміну їм – прийшли Patriot", – зазначає Світан.

Нам дуже корисно отримати такі системи захисту, адже у Hawk зрозуміла система керування та у доступі чимало ракет.