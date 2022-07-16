Загроза ракетного удару: російські кораблі з "Калібрами" перебувають не лише в Чорному морі

Окупанти приготували для українців ракети "Калібр" не лише у Чорному морі. Так, росіяни тримають ракети й в акваторії Середземного моря.

Окрім цього, країна-агресорка продовжує використовувати Керч-Єнікальську протоку між Чорним та Азовським морями у власних цілях. А цивільні російські судна безперешкодно ходять Босфорською протокою.

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Росія приготувала "Калібри" і в Середземному морі

Наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр". Окрім цього, окупанти використовують і Середземне море. Так, станом на ранок 16 липня в Середземному морі розміщені 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери.

Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами.

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Лише за минулу добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

20 суден до Азовського моря, 4 з яких рухались з протоки Босфор;

31 судно до Чорного моря, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

При цьому росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи на цивільних суднах в акваторії Азовського моря системи автоматичної ідентифікації (AIS).

До слова, сьогодні ж в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря, щоб вивозити вкрадене в Україні майно морським шляхом.

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