У ГУР розповіли, скільки ракет Х-101 Росія може виробляти щомісяця

24 Канал дав запит у ГУР щодо того, скільки ракет Х-101 є у росіян наразі та скільки ракет ворог може виробляти щомісяця. У відомстві повідомили наявну відкриту інформацію.

Різні аналітики й експерти давно припускали, що Росія накопичує ракети, готуючись до масованих обстрілів. Утім, точні дані щодо кількості ракет у ворога знають наші розвідники.

Важливо Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 13 листопада

Скільки Х-101 можуть виробляти окупанти кожен місяць

Станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил країни-окупанта перебуває близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. При цьому, за оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40 – 50 одиниць таких ракет щомісяця,

– поінформував Андрій Юсов.

Ворог справді накопичив ракети – і застосовує їх

Якщо поглянути на звіти ПС щодо збиття ракет за останні кілька тижнів, помітно, що Росія атакувала Україну переважно "Шахедами". Під час атаки 13 листопада Повітряні сили збили дві ракети Х-101. Удар 17 листопада був масованим, бійці збили 85 ракет Х-101 і "Калібр".

Ракети Х-101 запускають літаки Ту-160 і Ту-95МС. Та досить довгий час загарбники не обстрілювали Україну саме ними.

Восени літаки стратегічної авіації злітали без пусків / Інфографіка "Слово і діло"