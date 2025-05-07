Найближчі до диктатора: хто відповідає у Росії за ракетну компоненту

Росія продовжує атакувати українців ракетами. Одна з російських компаній невпинно закуповує все необхідне для функціонування низки російських оборонних гігантів.

Вона є частиною корпорації "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). 24 Канал провів розслідування про діяльність компанії та її залученість до ведення війни Росії проти України.

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Хто у Росії несе відповідальність за ракетну компоненту

Насамперед варто зауважити, що розуміння структури власності компанії та дотичність до її діяльності наближених до російського диктатора Владіміра Путіна осіб наразі є вкрай важливими з погляду притягнення росіян до відповідальності за міжнародні злочини.

Це пов'язано з тим, що його друзі та навіть їх діти часто виявляються причетними до забезпечення роботи потужних підприємств російського ВПК.

Юридично КТРВ на 100% належить Федеральній агенції з управління державним майном ("Росимущество") та є одним із найголовніших постачальників зброї й компонентів для російської авіації. Практично всі підприємства, що входять до холдингу, займаються виготовленням компонентів для виробництва озброєння, зокрема крилатих ракет 3М14 "Калібр", Х-101, Х-38, Х-59 та Х-69 та інших виробів.

Головою ради директорів всієї корпорації є наближений до Путіна голова вищої ради "Єдиної Росії" та чинний посол країни-агресорки у Білорусі Борис Гризлов. Зазначимо, що він обіймав безліч посад в уряді за останні 20 років, а також був представником Росії у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.



Борис Гризлов на зустрічі Тристоронньої контактної групи / Фото з соцмереж Дарки Оліфер

Натомість генеральний директор КТРВ Борис Обносов є колишнім працівником постійного представництва Росії при ООН та довіреною особою очільника Кремля. Варто зазначити, що саме "ТРВ-инжениринг" з адресою реєстрації у Корольові завдяки указу Обносова отримала можливість проводити закупівлі для величезного оборонного холдингу, попри те, що фактично є приватною.

Додамо, що, згідно з відкритими даними, "ТРВ-инжениринг" на 100% належить таганрозькій компанії "Звезда-стрела". 49% останньої фірми перебувають у власності КТРВ, а ще 40% – обносівської компанії "Теплосервіс", половиною з яких володіє донька Обносова, 35-річна візажистка Ольга Зорикова.



Візажистка та донька Бориса Обносова Ольга Зорикова / Фото з соцмереж Зорикової

Тоді як директором "ТРВ-инжениринг" є Михайло Колесников, якого наприкінці минулого року російські силовики затримали за підозрою у розкраданні 40 мільйонів рублів. Втім, попри кримінальну справу, він продовжує активно працювати на забезпечення російських оборонних контрактів.

Зауважимо, що затримання підприємця, ймовірно, свідчить про те, що у Кремлі були незадоволені результатами ракетних обстрілів України. Однак, компанія-закупівельниця є так званою кишеньковою годівничкою для оточення Путіна й у зв'язку з цим ніякого покарання Колесников не понесе.



Затримання Михайла Колесникова / Скриншот з відео російських силовиків

Дотичність до виготовлення ракет, якими Росія постійно б'є по Україні та вбиває мирних жителів, роблять Колесникова, Зорикову та всіх інших працівників "ТРВ-инжениринг" не лише законними цілями для українських Сил оборони, але й співучасниками міжнародних злочинів.