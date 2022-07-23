росія витратила половину запасів високоточних ракет: як це вплине на удари окупантів по Україні

В українській розвідці заявляють, що росія вже витратила у війні проти України 50 – 60% своїх запасів високоточних ракет. Проте сподіватися, що ракетні обстріли невдовзі кардинально зменшаться чи припиняться – марно, адже країна-агресорка має ще дуже багато радянських резервів.

Хоча старі ракети й справді є менш точними, ніж сучасні високотехнологічні, вони залишаються не менш руйнівними та загрозливими для нашої держави. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

Читайте також У США, Великій Британії та ЄС прокоментували цинічний удар росіян по порту Одеси

Витрата росією половини високоточного ракетного потенціалу проти України є невиправданою

Юрій Ігнат прокоментував, що витрата росією у війні проти України половини власного високоточного ракетного потенціалу є необдуманим кроком з боку російського керівництва.

Це величезні запаси і невиправдана витрата. Тому, що така країна, як росія, повинна цим озброєнням себе, так би мовити, захищати від зовнішніх загроз. А вони лише на Україну витратили половину потенціалу – ракет типу "Іскандер", "Калібр", "Х-101" тощо,

– зауважив посадовець.

Речник Повітряних сил ЗСУ разом з тим зазначив, що у росіян справді залишилось дуже багато озброєння з часів Радянського Союзу. Якщо врахувати лише ту кількість складів, які були в Україні, які регулярно при цьому вибухали, то можна лише уявити, скільки радянських ракет типів "Х-22", "Х-59", "Х-58", "Х-31" тощо залишилось у ворога.

Так, ці ракети, можливо, менш точні, але вони не менш руйнівні і не менш загрозливі для нас. Якщо говорити про високоточну зброю – так, очевидно, що її (росіяни – ред. 24 канал) вже заощаджують, і все більше використовують проти нас саме радянські зразки,

– підкреслив Ігнат.

До речі У сховище зерна влучань не було, – у ЗСУ озвучили наслідки удару по Одесі

Основне завдання Повітряних сил ЗСУ

Речник Повітряних сил зауважив, що нині, попри продовження росією ракетних обстрілів по території України, основним завданням зенітно-ракетних комплексів та винищувальної авіації є перекриття українського неба, щоб не допустити вхід у наш повітряний простір ворожих літаків. Адже тоді росіяни використовуватимуть вже не ракети, а бомби вільного падіння, яких ворог має мільйони тонн на своїх складах.

Ми бачили, що відбулось з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кілограмів, які летять і руйнують, фактично, все на своєму шляху. Тому, власне, вже 2 з половиною місяці, як російська авіація не залітає у наш повітряний простір, Повітряні сили контролюють його,

– наголосив Ігнат.

За словами посадовця, наразі залишилось дочекатися, коли Захід все ж надаватиме Україні сучасні системи – зенітно-ракетні комплекси та винищувачі, які нам теж доволі потрібні для захисту нашої держави, для того, щоб перекрити небо самотужки.

До теми Сенатори США закликали Пентагон надати Україні передові винищувачі, – ЗМІ

Чи легше збивати радянські ракети, ніж сучасні

Юрій Ігнат зазначив, що, на жаль, збивати радянські ракети не простіше, ніж високоточні. У тому, за його словам, й полягає парадокс, що високотехнологічні ракети "Х-101" і "Калібр" летять зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину, і є певна можливість їх перехоплювати і знищувати.

Існує ціла система взаємодії, оповіщення, радіолокаційна розвідка, є дані наших західних партнерів. Це все узагальнюється, є великий алгоритм дій у тій ситуації. І, повірте, робиться все можливе у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ, щоб їх знищувати,

– запевнив речник Повітряних сил.

Якщо ж мова йде про "Онікс", "Х-22" та "Х-31" – це ракети, які летять зі швидкістю близько 4 тисяч кілометрів на годину. Таку ракету збити надзвичайно важко. А тим паче важко збивати "Іскандери" – це балістична ракета, яка летить по балістичній траєкторії і опускається зверху на ціль зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів за годину.

Тому нам треба сучасні комплекси й системи, які зможуть протистояти цим ракетам. Нашими засобами, які ми маємо сьогодні на озброєнні, це робити надзвичайно важко. Це трапляється, але рідко,

– підсумував Ігнат.

Зверніть увагу – росіяни масово обстріляли Кропивницький: дивіться відео