Росія готує масований удар по Україні: чи використають іранські ракети та які резерви має Кремль

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти, ймовірно, накопичують певний запас ракет, щоб вдарити залпом. З приходом Суровікіна вони обрали тактику масованих ударів.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ризики подальшого масованого повітряного терору з боку Росії існують.

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Утім, судячи з попередніх масованих ударів, окупантам потрібно близько 2 тижнів, щоб накопичити новий ресурс в межах 50 – 80 ракет. Це свідчить, що запаси в росіян не бездонні і поступово вичерпуються.

Вони змінили тактику з приходом Суровікіна. Обстріли меншають, але стають масованішими за кількістю ракет. Плюс кількість об'єктів, які вони планують уразити, теж зменшена. Зараз цілі в окупантів очевидні – критична інфраструктура та об'єкти енергетики,

– зазначив Мусієнко.

З іранськими ракетами ситуація, ймовірно, поки що не вирішена

Як наголошує Мусієнко, інформація про передачу Росії балістичних іранських ракет з'явилася вже давно. Однак поки немає ніяких підтверджень, що окупанти їх отримали.

Це може бути як через технічні причини, так і політичні – можливо, Іран "задумався" через протести всередині країни або ж погрози Саудівській Аравії, Азербайджану, Ізраїлю тощо. Їм самим ця зброя може знадобитися.

Якщо Іран таки передасть балістичні ракети Росії, то це може створити певні труднощі. Українські військові збивають величезну кількість крилатих ракет. А-от з балістичними можуть бути проблеми, адже немає достатньої кількості належних засобів ППО.

Свої балістичні ракети типу "Іскандер" окупанти упродовж попередніх масованих обстрілів не використовували. Вони залишилися в них не у таких великих кількостях. Тому окупанти і шукають балістичні ракети,

– наголосив Мусієнко.

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Додамо, ввечері 10 листопада Сполучені Штати Америки збираються оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Таку інформацію озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Туди увійдуть боєприпаси для систем ППО Hawk та зенітні ракетні комплекси Avenger з ракетами Stinger. Це – самохідні американські ЗРК, які забезпечують мобільну протиповітряну оборону. Вони можуть збивати крилаті ракети, БпЛА, літаки та гелікоптери на малих висотах.