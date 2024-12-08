Посольство США попереджає про підвищену небезпеку від російських ракет та дронів

Посольство США в Україні закликало своїх громадян до підвищеної пильності. У заяві йдеться про збільшення ризиків ракетних і дронових атак з боку Росії.

Заяву опублікували у неділю 8 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посольства США в Україні.

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Які рекомендації посольства

Дипломатична місія рекомендує постійно стежити за попередженнями української влади щодо повітряних атак, використовувати надійний додаток "Повітряна тривога" та заздалегідь визначити найближчі безпечні укриття.

Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні,

– йдеться у заяві.

У разі оголошення тривоги посольство радить негайно переходити в укриття та чітко дотримуватися інструкцій місцевих служб. Також наголошується на важливості виконання комендантських годин і швидкого реагування на офіційні повідомлення.

Нагадаємо, 6 грудня Росія вдарила ракетами та бомбами по Запоріжжю та Кривому Рогу, що призвело до людських жертв.