Ресурс для обстрілів у ворога готовий, – у ЦПД закликали реагувати на тривоги

Росія накопичила вдосталь озброєння для атак по Україні впродовж зими. На тлі цього потреба перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги є, як завжди, важливою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка. Він оприлюднив застереження з цього приводу.

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Про що попередили у ЦПД

"Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі й в медіа над датами, коли буде черговий", – ідеться у повідомленні посадовця.

За його словами, важливо, аби всі розуміли значення реагування на повітряні тривоги, хоч Україна і має ресурс відбивати атаки. Також він наголосив на потребі знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога, що функціонують на території Росії.

До слова, Росія зберігає великий ракетний потенціал. За словами представника ГУР Андрія Юсова, країна-агресорка має у своєму запасі 1400 ракет. Крім того, вона щомісяця виготовляє 150 нових. Там також наголошували на потребі реагувати на оголошення тривог.

Водночас в Інституті вивчення війни бачать ознаки того, що Кремль посилить удари ще й "Шахедами" взимку. Там зазначили, що Росія продовжує розширювати власні можливості виробництва "Шахедів" напередодні ударної кампанії проти України взимку 2024 – 2025 років.