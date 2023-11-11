Як візити Путіна змінили динаміку боїв на Сході: фронтове зведення від Світана

Останніми тижнями росіяни кидають величезну кількість сил та засобів, аби досягти хоч якихось успіхів в районі Авдіївки. В цьому зацікавлений першою чергою російський диктатор Владімір Путін.

Про мету його поїздок Росією та відновлення повітряного терору по Україні у щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан.

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Ракетні обстріли

З 10 на 11 листопада Росія випустила по Україні велику кількість повітряних цілей, зокрема дрони "Шахед", ракети "Онікс", ракети класу "Х", ракети С-300. Також вранці з'явилися повідомлення про атаку Київщини балістичними ракетами, під час якої не було оголошено повітряної тривоги.

В Повітряних силах зауважили, що, ймовірно, мовиться про балістичні ракети типу "Іскандер-М" або С-400, наразі інформація з'ясовується. Сили ППО вдало відпрацювали по балістичній цілі, знищивши її.

Однак який день поспіль від обстрілів ракетами та дронами страждає Південь України, зокрема Одеська область. Полковник запасу переконаний, що для прикриття цього регіону необхідна установка SAMP/T, яка може працювати проти ракет "Онікс".

Повний фронтовий аналіз від Романа Світана: дивитися відео

Вибухи в Росії

Водночас яскраво палає в Росії. Під Москвою, в місті Коломна, де розташоване конструкторське бюро, що займається розробкою артилерії, 11 листопада відбулася "бавовна".

Військовий аналітик припустив, що атака пройшла з використанням безпілотників, щонайменше 10 одиниць.

Оскільки це легітимна військова ціль на території Росії, уже навіть в українській розвідці зауважили, що подібні процеси не рідкість і будуть продовжуватися.

11 листопада також був зафіксований потужний вибух на заводі з виробництва пороху в Тамбові.

В Росії небагато заводів з виробництва пороху, адже вони його купують в Китаю. Одне із завдань розвідки – тихо зайти, тихо виконати, тихо піти. Можливо, це робота нашої Служби зовнішньої розвідки,

– додав льотчик-інструктор.

Бої біля Авдіївки

За останній час Владімір Путін уже вдруге з візитом в Ростові-на-Дону. Днями там він зустрівся із Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Герасімовим. Попередній візит диктатора відбувся місяць тому, що призвело до активізації бойових дій та штурмів Авдіївського напрямку.

Теперішній візит був для картинки, мав переважно медійний меседж. Невідомо, чи був це сам Путін, чи путіноподібна істота, адже він надто близько стояв до непродезинфікованих генералів,

– зауважив аналітик.

Ця "показуха" засвідчує, що все ж рішення ухвалювались, отже на фронті продовжуватимуться певні наступальні дії, які вже почалися. В районі Авдіївки, на відрізку від Новодонецького до Торецька, росіяни намагалися рухатися протягом останніх кількох днів.

11 листопада окупанти провели операцію також в районі Красногорівки з метою оточити Авдіївку в сторону Степового. Росіяни намагалися подолати залізничну дорогу, там Збройні Сили України зараз займаються відновленням рубежів.

Наразі росіяни зосередили атаки в напрямку Степового, а ЗСУ просуваються південніше Авдіївки в напрямку Опитного.