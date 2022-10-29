Росіяни мають засинати, не знаючи, чи доживуть до ранку
29 жовтня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
На початку війни було бажання, щоб все це якомога швидше закінчилося.
Війна має наздоганяти тих, хто її почав
Зараз бажання одне: точно знати, що всі ці виродки точно отримають рівно те саме.
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Не треба рак, інші хвороби чи біди. Просто рівно те саме: щодня по всіх містах бомби на голови.
Щоб кожен дядя Вася і тьотя Маша, які хочуть війни, люблять війну, радіють війні, мріють воювати з нацистами, фашистами, сатаністами, панками, щовечора засинали, не знаючи, чи доживуть до ранку.
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