Намагаються тероризувати населення, – КМВА про часті нічні ракетні атаки на столицю

В ніч на 26 травня ворог здійснив масовану атаку по Україні з використанням різних засобів ураження. Росіяни обрали тактику нічних обстрілів для того, аби максимально лякати та тероризувати українців.

Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Він вчергове закликав дотримуватися усіх правил безпеки під час повітряної тривоги і користуватися укриттями.

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"Це знову ж таки намагання тероризувати населення, тому що, коли люди прокидаються від звуків повітряної тривоги – це так чи інакше стан підвищеної психологічної тривожності, це намагання налякати", – прокоментував Шаманов.

Безпека перш за все

За понад рік повномасштабного вторгнення українці пережили чимало важких, а подекуди і жахливих моментів, тому, на жаль, виробили своєрідний імунітет до подібного терору.

За словами речника Київської міської військової адміністрації, вдень до укриття все ж ходить більше українців, ніж вночі. Він закликав не нехтувати правилами безпеки і перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Як мінімум, під час нічних атак потрібно обирати правило двох стін.

Ми чудово розуміємо, що відбудуємо всю інфраструктуру, але потрібно берегти життя і здоров'я українців,

– наголосив Шаманов.

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