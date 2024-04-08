Ракет залишилась майже тисяча, а для ударів Росія використовує щоразу новіші, – Євлаш

Під час останнього масованого удару по Україні 6 квітня Росія використала 6 ракет. Попри це, запасів подібного озброєння у ворога ще вистачає.

Крім того, під час нових ударів по Україні росіяни використовували новіші ракети. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Євлаш розповів про ситуацію з запасами ракет у росіян

Майор зазначив, що ракет у росіян залишилося досить багато. Зокрема, за даними ГУР, у ворога залишилося майже тисяча ракет.

Ворог використовує новітні ракети. Тобто запас уже у них досить суттєво вичерпаний. Ми це бачимо навіть по аналізу тих ракет, які нещодавно застосував ворог, наприклад тоді, коли він застосував "Циркон",

– пояснив речник Повітряних сил.

Євлаш зауважив, що Київський дослідний експертний центр встановив, що ракета "Циркон" була досить нова, тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

"В тому числі ми бачимо, що запас вони накопичують протягом певного часу і потім використовують. Тобто часу у них небагато, вони тільки зробили цю ракету й одразу запускають її", – зазначив майор.

Речник Повітряних сил також підкреслив, що росіяни використовують і випробовують свої ракети в бойових умовах, а також випробовують нашу ППО. Мовиться як про російські ракети, так і про північнокорейські. Тому одна з функцій масованих ударів, який був 6 квітня, в тому числі розвідувальна.

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