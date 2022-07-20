Ймовірність ракетних ударів по Одещині – дуже висока: Братчук розповів деталі про нічні влучання

росія не припиняє свого ракетного терору. Б'є по Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та інших регіонах.

Напередодні пізно ввечері 19 липня ворог знову завдав ракетного удару по Одещині. Речник ОВА Сергій Братчук попередив, що розслаблятися не варто, адже небезпека залишається далі.

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Ракетоносці в Чорному морі

Братчук розповів, що одна ракета влучила в склад, який не працює, на території Одеського району. Постраждалих немає, пожежу ліквідували, другу ракету сили ППО знищили. Ситуація контрольована.

У Чорному морі перебувають три кораблі ракетоносці. У них є типи ракет "Калібр" морського базування. Ймовірність обстрілів залишається дуже високою, тому дотримуйтесь правил поведінки під час повітряної тривоги,

– зауважив Братчук.

Він також розповів, що з іншими справами в області.

Одещина збирає врожай

За словами Братчука, аграрії працюють і збирають врожай. Їм це вдається, бо це другий фронт – хліб, з яким буде Одещина і буде Україна. Поки не розв'язали питання з експортом зерна, то в аграріїв є план "Б" для цього. Братчук пояснив, що мовиться про зберігання зерна.

Також щодо ситуації на Півдні та контрнаступу ЗСУ речник нагадав, що треба дотримуватись тиші й не заважати нашим військам.

Ракетні обстріли України

Увечері 19 липня ворог обстріляв з РСЗВ "Град" та артилерії центр міста Гуляйполя на Запоріжжі. Рятувальники повідомляли, що попередньо від цього обстрілу є загиблі. За словами свідків, російські окупанти застосували понад 20 снарядів. Є руйнування в будівлях виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку. Також зруйновані приватні будинки людей.

Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти в ніч на 20 липня потужно обстріляли Білогорівку з реактивних систем залпового вогню. Водночас у Сєвєродонецьку проблеми з водою, навіть технічною.

Також російського обстрілу вночі вже вкотре зазнав Нікополь. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, а також поранені. В тому числі й діти. Ворог навмисне стріляв по житловому кварталу з "Градів". Загалом окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів.

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