В ніч на 28 липня російські окупанти точково били саме по Старокостянтинову у Хмельницькій області. Ймовірно, ворог хотів вибити нещодавно передані Україні системи Patriot.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що російська атака в ніч на 28 липня була саме точковою. Ворог намагався вдарити по Старокостянтинову.

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На думку Світана, все це було пов'язане із постачанням трьох систем Patriot від Німеччини. Ворог шукав на це відповідь та хотів перебити той позитивний для України інформаційний потік. Далі вони почали розповідати, що буцімто знищили усі системи Patriot, передані від Німеччини.

Але давайте розчаруємо Росію. Ці системи передали, розгорнули, поставили на бойове чергування. Лише потім дали інформацію, що їх передають. Росіяни не встигли нівелювати позитивну для нас хвилю. Німеччина зробила чудовий подарунок,

– зазначив Світан.

Додамо, за даними The Washington Post, Україна отримала три системи Patriot від Німеччини. Окрім цього, ще раніше Україна замовила 18 систем IRIS-T. Наразі наша держава отримала 7 таких комплексів від Німеччини.